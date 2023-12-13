В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления

В Москве двух россиян впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления согласно ранее вступившим в силу нормам. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

«Сотрудниками полиции в Москве впервые вынесены решения о прекращении гражданства РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что мера была принята в отношении двух приезжих мужчин, которые были привлечены за хранение наркотических веществ к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ и осуждены. После решения о прекращении гражданства их паспорта были изъяты.

В ГУ МВД по Москве отметили, что мониторинг по выявлению натурализованных лиц, в отношении которых имеются основания для прекращения российского гражданства, продолжается.

Возможность прекращения гражданства России вследствие совершения преступления предусмотрена статьей 24 нового федерального закона о гражданстве, который был принят 28 апреля этого года и вступил в силу 26 октября.

Ранее, 22 ноября, президент России Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России и о порядке о порядке принесения присяги для его получения. При этом сам текст присяги не изменился.

В сентябре Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в стране.