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Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России, следует 22 ноября из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Также утверждены новые положения о порядке принесения присяги российского гражданства.

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», — сказано в указе.

Данный документ в том числе утверждает и другие документы, бланки и прочее, касающееся гражданства. Прежние президентские нормативные акты, которые действовали до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. При этом сам текст присяги гражданина РФ не изменился.

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В сентябре Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в стране.

В апреле российский лидер подписал закон, который предусматривает упрощение процесса получения гражданства. Так, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. Закон позволяет также принять в гражданство РФ иностранца, который заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России на срок не менее года.

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