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СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства РФ семерых осужденных

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Следователи Москвы направили в МВД информацию о семи осужденных, в отношении которых могут быть приняты решения о прекращении приобретенного гражданства России из-за совершенных ими преступлений. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что российское гражданство прекращается, если гражданин совершил одно из преступлений, о которых говорится в статье 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«<…> в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — указано в сообщении на сайте столичного главка СК.

По данным ведомства, осужденные, о которых идет речь, ранее приобрели гражданство России. Они также совершили преступления. В списке правонарушений — предусмотренные ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Москве двух россиян впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления. Решение было принято согласно ранее вступившим в силу нормам. Уточнялось, что это были двое приезжих мужчин, которых привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ по ч. 2 ст. 228 УК РФ. У низ изъяли паспорта, когда было принято решение о прекращении гражданства.

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России и положения о порядке принесения присяги российского гражданства. Прежние президентские нормативные акты, которые действовали до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу.

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