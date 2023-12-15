Эксперты спрогнозировали последствия повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Центробанк (ЦБ) РФ 15 декабря поднял ключевую ставку до 16% годовых. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, как это повлияет на экономику страны.

«Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели. В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала», — сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он привел прогноз, согласно которому до конца года курс рубля будет торговаться в диапазоне 87–92 за доллар, 95–101 за евро и 12,2–12,9 за юань. При этом в I квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до 85 за доллар, 93 за евро и 12 за юань, добавил эксперт.

«Мы ожидаем, что вслед за сегодняшним повышением ключевой ставки в ближайшие недели на сопоставимую величину поднимутся ставки по депозитам и кредитам. Также вероятно продолжение повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке. Ставки по депозитам могут подтянуться в диапазон 15–17%. Поэтому у россиян будет возможность вложить сбережения под хороший процент», — объяснил Васильев.

В свою очередь, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин также прогнозирует продолжение плавного роста ставок по банковским продуктам после решения ЦБ.

«По данным аналитического центра «Финуслуг», средняя доходность депозитов сегодня на три месяца в топ-50 банков составляет 13,19%, на шесть месяцев — 13,50%, на год — 12,46%. Разница между средней доходностью вкладов на три месяца и на год выросла с предыдущего повышения ключевой ставки с 0,42 процентных пункта до 0,74 процентных пункта. Это указывает на то, что у банков еще есть пространство для маневра по повышению доходности депозитов», — добавил он.

В то же время, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что есть вероятность небольшого повышения ставок по вкладам в банках, но в середине 2024 года доходности во вкладах могут уже снизиться, повторяя за траекторией ставки ЦБ.

«Поэтому краткосрочные депозиты сейчас наиболее привлекательны, а вот от кредитов, если в них нет острой необходимости, пока лучше воздержаться», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что акции на рост ставки ЦБ реагируют в целом негативно, поскольку это означает рост долговой нагрузки корпораций.

«Но есть и другие факторы курса бумаг — динамика валют и сырьевого рынка, дивиденды и редомициляция. В общем, и к такой ставке рынок привыкнет, а участники в цену акций вскоре начнут закладывать монетарное потепление, и, следуя стратегии — покупай на ожиданиях, а продавай по факту, — покупки подешевевших в последнее время акций выглядят привлекательными», — уточнил Зельцер.

Главный аналитик Совкомбанка Васильев предположил, что ЦБ на следующем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%. Возможность для снижения показателя будет в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция, сказал он.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист добавил, что сигнал регулятора относительно будущих решений по ставке остался нейтральным, как и на заседании в октябре.

«ЦБ еще не готов давать какие-либо ориентиры и на заседании в феврале будет принимать решение в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, а также «рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». С нашей точки зрения, ставка в 16% предполагает крайне ограничительные денежно-кредитные условия, так что с большой долей вероятности цикл повышения ставок на этом закончен. Но надо посмотреть, как экономика будет реагировать на сегодняшнее и предыдущие повышения ставки в следующие два месяца», — подчеркнул он.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 15 декабря до 16% годовых стало пятым подряд. Ранее, 27 октября, совет директоров ЦБ РФ поднял ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.