В Южно-Сахалинске женщина родила во время ДТП

ДТП в Южно-Сахалинске закончилось родами на дороге. Об этом 14 декабря сообщил минздрав Сахалинской области.

«Родами на дороге закончилась авария, произошедшая сегодня около 18.00 на перекрестке улицы Пограничной и проспекта Мира в областном центре», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что машина скорой помощи доставляла роженицу в перинатальный центр, двигаясь с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Однако на перекрестке один автомобилей не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды.

«Медработники сразу вызвали реанимобиль и сами приступили к ведению родов», — рассказал главврач станции скорой помощи Константин Горфункель.

В минздраве указали, что перемещение пациентки до завершения родов было невозможно. Процесс проходил под полным контролем сопровождающих фельдшеров. Спустя 10 минут на свет появилась девочка — ее состояние, а также состояние ее матери удовлетворительное, сказали в ведомстве.

После родов женщина и новорожденный ребенок были доставлены в больницу на другой машине скорой помощи.

В начале года у беременной москвички начались роды во время ДТП на Волгоградском проспекте. Находившийся за рулем автомобиля муж женщины тогда сообщил, что его супругу довезли до роддома сотрудники Следственного комитета.