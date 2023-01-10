У беременной москвички после ДТП начались роды
Беременная москвичка попала в ДТП и начала рожать. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.
Авария произошла на Волгоградском проспекте.
По данным «Известий», в ДТП пострадал один человек.
Муж женщины, который находился за рулем одного из автомобилей, рассказал, что сотрудники Следственного комитета довезли его супругу до роддома. На свет появился мальчик.
Ранее в этот день в Московской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На трассе М-9 затруднено движение.