У беременной москвички после ДТП начались роды

Беременная москвичка попала в ДТП и начала рожать. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.

Авария произошла на Волгоградском проспекте.

По данным «Известий», в ДТП пострадал один человек.

Муж женщины, который находился за рулем одного из автомобилей, рассказал, что сотрудники Следственного комитета довезли его супругу до роддома. На свет появился мальчик.

Ранее в этот день в Московской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На трассе М-9 затруднено движение.