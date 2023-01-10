Массовое ДТП с участием 12 машин произошло на трассе в Подмосковье

Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Московской области 10 января.

Никто не пострадал. На трассе М-9 затруднено движение.

«На 73-м км автодороги М-9 «Балтия» в сторону Москвы произошло попутное столкновение 12 единиц транспорта. <...> машины получили механические повреждения. Инспекторами на месте принято решение заузить проезжую часть до одной полосы», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Причины и обстоятельства случившегося пока устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

7 января стало известно о массовом ДТП в Москве на Дмитровском шоссе. Столкновение произошло около 8:00 мск. Среди участников ДТП был грузовик.