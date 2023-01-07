На Дмитровском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом в субботу, 7 января, сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

Последствия ДТП запечатлели видеорегистраторы. Кадры есть в распоряжении «Известий». Судя по ним, столкновение произошло около 8:00 мск.

Сколько точно машин пострадали в ДТП, пока не ясно. При этом на видео с места происшествия видно, что среди столкнувшихся авто есть грузовик.

Информация об аварии уточняется. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Накануне, 6 января, на Мичуринском проспекте в Москве произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Детали происшествия не приводились.