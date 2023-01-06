ДТП с участием машины скорой помощи произошло на Мичуринском проспекте в Москве
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- ДТП с участием машины скорой помощи произошло на Мичуринском проспекте в Москве
Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля произошла вечером в пятницу, 6 января, на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 72, корпуса 2. На месте находятся оперативные службы города.
Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются. В дептрансе предупредили, что движение в сторону области осуществляется по одной полосе.
Накануне вечером произошла массовая авария на Севастопольском проспекте. По сообщению очевидцев, предварительно, пострадали восемь человек. Несколько человек оказались заблокированы в автомобилях. В МВД подтвердили эту информацию, уточнив, что среди пострадавших один ребенок.
Также сообщалось, что автомобили отбросило на пешеходный переход, где находилась мать с ребенком. Малыш вылетел из коляски, но, по данным «Известий», не пострадал. Женщина получила перелом руки.
Виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения.