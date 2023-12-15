С начала года вторичное жилье в столице подорожало почти на 7%

За 11 месяцев 2023 года вторичные квартиры в «старой» Москве подорожали на 6,9% — в среднем до 269 057 рублей за кв. метр. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

По данным аналитиков, больше всего цены выросли в локациях у станций метро «Добрынинская», «Печатники» и «Сокол». Так, квартиры в районе метро «Добрынинская» подорожали на 12,4%, до 408 181 рублей за «квадрат». У «Печатников» — на 12,1% (до 238 684 рублей за кв. м), у «Сокола» — на 11,4% (до 324 396 рублей за кв. м).

«Основной рост цен пришелся на конец лета – начало осени, когда покупатели на фоне повышения ключевой ставки сметали все с более-менее адекватным ценником: люди спешили выйти на рынок, пока действовали одобренные ипотечные заявки ещё по низким ставкам. Поэтому среди лидеров роста — традиционно бюджетные окраинные районы столицы и дорогие центральные», —сказал руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Ранее, 3 декабря, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России обновила очередной исторический максимум, поднявшись до 119,13 тыс. рублей. Самый большой рост цены аналитики зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону.