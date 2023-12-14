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Обратившаяся к Путину пенсионерка заявила о надеждах только на него

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пенсионерка из Краснодарского края Ирина Акопова, которая 14 декабря в ходе «Итогов года» задала президенту России Владимиру Путину вопрос о стоимости куриных яиц, надеется на решение проблемы после внимания к ней главы государства. Об этом женщина рассказала позже «Известиям».

Отвечая на ее вопрос ранее в этот день, Путин связал рост цен на данный продукт с увеличением спроса на него при неизменном уровне производства, а также необходимостью некоторого увеличения импорта яиц.

«Только он в чувство может всех привести. Я надеюсь только на Владимира Владимировича Путина — на своего любимого президента. Он в чувство всех приведет», — поделилась с «Известиями» Акопова.

Потребность во вмешательстве главы государства в ситуацию вызвана тем, что в Краснодарском крае цены на десяток яиц не должны достигать 220–240 рублей, считает женщина.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Накануне правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. В итоге предполагается сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. По словам источника, это собьет цены на яйца.

Президент агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко заявил «Известиям», что введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. В то же время, за период действия этой меры — с 1 января по 30 июня 2024 года — российские производители смогут нарастить собственные объемы производства. Все российские предприятия, в том числе и пострадавшие от птичьего гриппа, через полгода смогут заместить импорт и сохранить стабильную ситуацию с ценой, считает эксперт.

8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

13 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.

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