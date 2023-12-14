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Минпромторг заверил в начале постоянной отгрузки вакцин по мере их выпуска

Минпромторг: постоянная отгрузка вакцин начнется по мере их выпуска
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Отгрузка вакцин против кори, краснухи и паротита в России будет осуществляться постоянно по мере выпуска для предотвращения дефицита. Об этом 14 декабря рассказали в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве отметили, что холдинг «Нацимбио» в рамках исполнения госконтрактов с Минздравом РФ в 2023 году осуществил поставку иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты РФ.

«Уже поставлено почти 300 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. <…> В целях предотвращения дефектуры отгрузка вакцин будет осуществляться на постоянной основе по мере выпуска в гражданский оборот с равномерным распределением по субъектам Российской Федерации», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

В Минпромторге подчеркнули, что до 22 декабря должно быть отгружено еще 344 тыс. доз комплексной вакцины, а также 38 тыс. доз вакцины отдельно для профилактики паротита и 54 тыс. доз вакцины от кори и паротита. Оставшийся объем препаратов попадет в субъекты РФ до конца I квартала 2024 года.

В свою очередь, в Минздраве запланировали поставку партии вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тыс.

Корь-счет: почему в России возник дефицит вакцин
Производители объяснили проблемы с календарными прививками

Ранее в этот день вопрос о недостатке в России вакцин, в частности, от кори, был задан президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Итогов года». Глава государства прокомментировал, что он вызван техническим сбоем, так как сырьем для их производства является куриное яйцо, с чем сейчас возникли трудности.

До этого, в ноябре, «Известия» писали, что осенью 2023 года в разных регионах России зафиксированы вспышки кори. Медики считают прививки единственным действенным способом профилактики.

22 ноября член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По словам специалиста, рост заболеваемости отмечается из-за ослабевшего коллективного иммунитета. Сейчас появились лица, которые не вакцинировались, и они неустойчивы к вирусам кори, добавил он.

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