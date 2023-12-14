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Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Все новые регионы России вошли в проект по модернизации в стране первичного звена здравоохранения, на эти цели выделено более миллиарда рублей. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее в этот день глава государства Владимир Путин сообщил в ходе «Итогов года» о продлении данной программы, а также о том, что указанная мера станет частью его предвыборной программы.

«В этом году в проект вошли и наши новые регионы — Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области с финансированием более 1 миллиарда рублей», — рассказали в Минздраве.

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Ранее, 7 декабря, стало известно, что Путин поручил правительству увеличить объем финансирования инновационных продуктов в области здравоохранения. Президент ожидает доклад по этой теме к 20 декабря 2024 года, а затем — ежегодно. Ответственным тогда был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопросы о повышении эффективности мер по стимулированию медиков к проведению онкоскрининга пациентов, а также начать в стране разработку специализированного лечебного питания и его компонентов.

До этого, 28 ноября, Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России. Российский лидер также подчеркнул, что целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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