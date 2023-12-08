Путин поручил увеличить финансирование на разработку инноваций в медицине

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объем финансирования инновационных продуктов в области здравоохранения, следует из опубликованного 7 декабря на сайте Кремля перечня поручений по итогам состоявшегося 8 ноября совещания с членами правительства.

«Увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент ожидает доклад по этой теме к 20 декабря 2024 года, а затем — ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин также поручил рассмотреть вопросы о повышении эффективности мер по стимулированию медиков к проведению онкоскрининга пациентов. При этом необходимо предусмотреть увеличение денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний, говорится в перечне поручений.

Кроме того, глава государства поручил начать в стране разработку специализированного лечебного питания и его компонентов.

Ранее, 24 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал «Известиям», что в российской системе здравоохранения большие возможности для применения искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что во всех регионах России уже есть электронная история болезни пациентов, а также формируется цифровой профиль пациентов.