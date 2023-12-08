Реклама
Прямой эфир
Мир
В США спрогнозировали дефицит бюджета в штате Калифорния в $68 млрд
Общество
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Общество
В Ростовской области госпитализировали 12 школьников с кишечной инфекцией
Общество
Станция московского метро «Щелковская» временно закрыта на вход
Экономика
В Госдуме назвали причину роста цен на яйца и курятину
Мир
В США заявили о показавших силу России на Ближнем Востоке Су-35
Пресс-релизы
В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню

Путин поручил увеличить финансирование на разработку инноваций в медицине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объем финансирования инновационных продуктов в области здравоохранения, следует из опубликованного 7 декабря на сайте Кремля перечня поручений по итогам состоявшегося 8 ноября совещания с членами правительства.

«Увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент ожидает доклад по этой теме к 20 декабря 2024 года, а затем — ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин также поручил рассмотреть вопросы о повышении эффективности мер по стимулированию медиков к проведению онкоскрининга пациентов. При этом необходимо предусмотреть увеличение денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний, говорится в перечне поручений.

Кроме того, глава государства поручил начать в стране разработку специализированного лечебного питания и его компонентов.

ИИ в помощь: в Москве нейросети подключили к диагностике пациентов
Искусственный интеллект научился анализировать данные в медкартах

Ранее, 24 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал «Известиям», что в российской системе здравоохранения большие возможности для применения искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что во всех регионах России уже есть электронная история болезни пациентов, а также формируется цифровой профиль пациентов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023