Путин заявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную кампанию. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«У нас существует же программа оздоровления первичного звена здравоохранения, средства направляются туда очень солидные. Одних автомашин там, по-моему, 14 тыс. передали, строятся ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), обновляются. Наверное, этого недостаточно, и, кстати говоря, мы обязательно продлим [программу]», — сказал он, отметив, что это будет одной из частей его будущей президентской кампании.

Так Путин ответил на обращение Егора Перминова из поселка Рефтинский Свердловской области, который пожаловался главе государства на проблемы в сфере здравоохранения в его населенном пункте.

По словам президента, в данной сфере было сделано немало, однако этого недостаточно. Власти эту проблему понимают, в связи с чем и была создана специальная программа по первичному звену здравоохранения.

«Здесь очень важно уделить особое внимание, конечно, сельской местности, населенным пунктам на селе. Туда уходит чуть больше половины всех средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения. Так и будем делать дальше», — подчеркнул Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.