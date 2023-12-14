Путин сообщил, что Украина продолжает потреблять российский газ

Украина потребляет российский газ и получает деньги за его транзит в Европу, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины, но мы и деньги получаем, конечно. Украина получает за транзит, как бы мы на Украину как будто и не поставляем, на самом деле они потребляют наш газ», — сказал глава государства.

По словам Путина, это связано с организацией газовой сети Украины, которая сложилась еще в советские времена. Таким образом, когда газ из РФ поступает на украинскую территорию, он расходится по всей территории страны. В то же время запасы, накопленные Украиной за летний период в подземных хранилищах, поступают в Европу под видом поставок от «Газпрома», объяснил Путин.

Ранее, 9 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

На его слова канцлера отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) политик написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

В свою очередь, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов напомнил, что Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Со стороны европейских стран были приняты различные поправки и ограничения, затрудняющие приобретение газа РФ всеми, включая ФРГ, добавил эксперт.

До этого, 11 октября, Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.