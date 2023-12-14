Спикер рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры

Спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук процитировал пособника нацистов Степана Бандеру, когда говорил о праве Украины на вступление в Евросоюз (ЕС). Сообщение опубликовано в его социальных сетях в четверг, 14 декабря.

«Никто и ничто не имеет права остановить идею, время которой пришло», — процитировал Стефанчук Бандеру в финале своего сообщения о праве Украины стать членом ЕС.

Авторство этой фразы также приписывают французскому писателю Виктору Гюго, однако в его литературных трудах ее нет. В свою очередь, Бандера сказал эти слова, как утверждается, описывая украинский национализм.

Во времена Великой Отечественной войны Степан Бандера сотрудничал с нацисткой Германией. Также до 1959 года он возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), из-за деятельности которой погибли более 100 тыс. чехов, поляков и евреев. За отказ к сотрудничеству с ОУН были убиты в том числе и тысячи украинцев. Членов боевого крыла организации называли бандеровцами в соответствии с фамилией лидера, они принимали участие в боях против Красной армии.

В середине октября был уволен пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну. В ноябре МИД Польши заявил, что Украина не станет членом ЕС, пока не будет проведена эксгумация останков жертв Волынской резни.

Ранее, в сентябре, историк Мягков объяснил, почему украинцы героизируют националистов. Он отметил, что всем государствам нужны свои герои, и поэтому в учебниках еще в начале нулевых появляются такие деятели, как Иван Мазепа, Симон Петлюра и Степан Бандера.