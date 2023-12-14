В «Киевстаре» заявили об атаке хакеров через учетную запись сотрудника
Хакеры взломали защиту украинской компании «Киевстар» с помощью учетной записи одного из сотрудников. Об этом 13 декабря заявил ее президент Александр Комаров.
«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло потому, что учетная запись одного из сотрудников была скомпрометирована.<...> По этому поводу ведется следствие», — передает слова Комарова украинское агентство «Укринформ».
По его словам, компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии.
Ранее издание сообщало, что утром 12 декабря на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно недоступны услуги связи и доступ в интернет. Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть.
По данным Telegram-канала «Политика страны», Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. В совершении кибератаки подозревают российские спецслужбы.
До этого, в октябре, СБУ сообщила об аресте украинских активов ряда российских бизнесменов, в том числе оператора «Киевстар». Стоимость арестованных корпоративных прав составила более 17 млрд гривен ($463 млн).