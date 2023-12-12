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«Киевстар» заявила о разрушении IТ-инфраструктуры после атаки хакеров

Гендиректор «Киевстар»: IТ-инфраструктура частично разрушена после атаки хакеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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IТ-инфраструктура украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» была частично разрушена в результате хакерской атаки, заявил 12 декабря гендиректор компании Александр Комаров.

По его словам, хакерам удалось провести очень мощную атаку на виртуальную инфраструктуру компании, «частично разрушена IT-инфраструктура». Специалисты еще прорабатывают вопрос, сколько времени займет восстановление.

Комаров добавил, что хакеры хотели разрушить сеть.

По данным Telegram-канала «Политика страны», Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. В совершении кибератаки подозревают российские спецслужбы.

Ранее, 20 ноября, замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил в интервью украинскому изданию «Экономическая правда», что мобильный оператор «Киевстар» с высокой долей вероятности будет конфискован. На основании анализа в дальнейшем будет принято решение, станет ли конфискация полной или частичной.

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До этого, в октябре, СБУ сообщила об аресте украинских активов ряда российских бизнесменов, в том числе оператора «Киевстар».

Стоимость арестованных корпоративных прав составила более 17 млрд гривен ($463 млн).

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