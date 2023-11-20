В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора «Киевстар»
Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил 20 ноября в интервью украинскому изданию «Экономическая правда», что мобильный оператор «Киевстар» с высокой долей вероятности будет конфискован.
«Там сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», — заявил Шурма.
По его словам, на основании анализа в дальнейшем будет принято решение, будет ли конфискация полной или частичной.
Издание уточняет, что 6 октября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте украинских активов ряда российских бизнесменов, в том числе оператора «Киевстар». Тогда же в СБУ уточнили, что стоимость арестованных корпоративных прав составила более 17 млрд гривен ($463 млн).