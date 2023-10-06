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На Украине арестовали все активы предпринимателей Фридмана, Авена и Косогова

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Информация об этом в пятницу, 6 октября, появилась в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также говорится о том, что стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен ($463 млн).

Кроме того, отмечается, что среди заблокированных активов есть также финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.

СБУ также обращает внимание, что арест активов не позволит российским владельцам «переписать» их на подставных лиц для того, чтобы избежать передачи в собственность государства.

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Ранее в этот день адвокат Александр Добровинский рассказал «Известиям», что Фридман рассматривает возвращение в Россию.

До этого, 15 сентября, Фридман отметил в интервью для The Times, что перестал ощущать спокойствие и стабильность, находясь в Великобритании. По его словам, быть состоятельным российским бизнесменом в Лондоне без исключений считается преступлением.

28 февраля 2022 года Евросоюз объявил о вводе санкций против ряда предпринимателей из РФ. Ограничительные меры альянса затронули и Фридмана.

Михаил Фридман является российским бизнесменом и миллиардером, совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.

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