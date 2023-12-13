Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря в разговоре с «Известиями» назвал неправдой слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы отсутствии у российских войск за год какого-либо успеха на поле боя.

Так он прокомментировал заявления Зеленского телеканалу Fox News, в которых тот ложно объявил, что ВС РФ за год «не смогли завоевать ни единого поселка».

Песков упомянул о мощной военной разведке США, которая мониторит ситуацию и видит результаты боевой работы за год у обеих сторон.

«Всё-таки у США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут Вооруженные силы Украины и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» отметил, как изменилась риторика западных стран по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что даже Вашингтон теперь заявляет о безоговорочной помощи киевскому режиму в рамках возможностей, а в американской администрации всё чаще задумываются, за что платить киевскому режиму, если ни одно из обещаний не было выполнено.

Днем ранее, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили: Зеленский своей поездкой пытался доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

Однако в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Джо Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.