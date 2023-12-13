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Зеленский в эфире Fox News солгал об отсутствии успехов у ВС РФ

Зеленский в США солгал, что Россия за год не заняла ни одного поселка
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Фото: Министерство обороны РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон 12 декабря встретился с главным политическим аналитиком Fox News Бретом Байером в эфире программы «Специальный репортаж» и заявил, что за год военные России якобы не смогли завоевать ни единого поселка.

«Я думаю, очень важно не терять времени даром, и очень важно поддержать Украину. <...> Я думаю, нам было очень непросто это сделать, но самое важное, что нужно понять… Россия не смогла захватить ни единой деревни, ни одно украинское село в течение этого года», — настаивал он в эфире американского телевидения.

Зеленский отверг критику и упреки в том, что он пытался консолидировать власть во время конфликта. Он продолжал утверждать, что российская власть — «единственный враг» и лишь им озабочены командиры и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О том, что заявления Зеленского далеки от реальности и являются ложью говорят многочисленные сводки Минобороны РФ с видео- и фотоматериалами, свидетельствами местных жителей о том, как российские военные освобождали украинские поселения от националистов.

К примеру, 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные освободили село Ковалевку и поселок Сергеевку в Луганской Народной Республике, станцию Молчановку в Харьковской области.

Точка перехвата: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и Молчановку
Инициатива в зоне проведения СВО постепенно возвращается к российской армии, уверены эксперты

В мае о том, что Артемовск (украинское название Бахмут) полностью перешел под контроль российских сил сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.

Западная пресса и аналитики также строят свои прогнозы на данных о возможностях и заслугах российской армии, идущих вразрез с информацией Зеленского. 19 октября французское издание Front Populaire написало, что президенту Украины, чтобы обеспечить мир в случае прекращения поддержки западных партнеров придется признать потерю территорий и отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.

Тогда же экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор указал на способность российской армии освободить и взять под свой контроль Одессу и Харьков.

В сентябре американский радиоведущий Скотт Хортон предупредил о том, что Украина может потерять Харьков и Одессу, если откажется от мирных переговоров с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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