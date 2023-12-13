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Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord

WP: экс-глава Генштаба США Милли рассмеялся от просьбы Киева поставить F-16
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Фото: ТАСС/Zuma
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Экс-глава комитета начштабов Вооруженных сил США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного передать Киеву американские истребители F-16. Об этом 13 декабря сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Газета напомнила, что в начале весны в Discord в открытый доступ были выложены секретные документы США по Украине, которые позднее также начали распространять СМИ. Среди прочего утечки включали никогда ранее не публиковавшуюся американскую оценку потерь киевского режима и информацию о сокращении поставок в страну боеприпасов для противовоздушной обороны.

После инцидента Милли, будучи на тот момент главой комитета начштабов, позвонил Залужному, чтобы принести извинения. Однако главком ВСУ заявил, что утечка документов может принести пользу, так как в ней ничего не говорится о F-16, а значит их необходимо передать как можно скорее.

«Милли рассмеялся», — передает WP слова украинского чиновника.

Газета также сообщила, что руководство США «было в ярости», когда произошла утечка данных.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

В начале марта, предположительно, секретные документы США появились на одном из порталов, затем их разместили на сервере Discord, в начале апреля документы были опубликованы на ряде сайтов и Telegram-каналов. В частности, речь шла о приблизительно 100 документах, касавшихся боевых возможностей Киева, поддержки НАТО, уязвимостей украинской армии и другой информации, в том числе о союзниках США.

13 апреля агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — главного подозреваемого по делу об утечке. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. 16 июня Тейшейре предъявили обвинения в «хранении и передаче секретной информации о национальной обороне на платформе социальных сетей, начиная примерно с 2022 года и продолжавшейся до его ареста в апреле».

По сведениям газеты The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

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