WP узнало о ярости чиновников Белого дома из-за утечек данных Пентагона
Руководство США «было разъярено», когда весной произошла утечка данных Пентагона. Об этом пишет The Washington Post 13 декабря, ссылаясь на американских чиновников, которые предпочли остаться анонимными.
«Мы были ошеломлены и разъярены», — поделился один из чиновников, которому пришлось отвечать на массу вопросов от СМИ по поводу утечек.
Весной, как сообщается в материале, ни Пентагон, ни Белый дом не имели представления о реальных масштабах случившегося. Тогда министр обороны США Ллойд Остин срочно собрал группу для разъяснения обстоятельств и смягчения ущерба.
«Первой задачей было просто разобраться в том, что там было <…> какая информация могла быть скомпрометирована», — рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны газете.
Позже министерство запросило у СМИ информацию об утечках, которая у них есть для того, чтобы отследить, какие именно документы оказались обнародованы.
Главную озабоченность вызвало то, как подчеркивает собеседник газеты, что некоторые публикованные материалы указывали на широкий спектр применяемых средств, с помощью которых США получает данные, включая спутниковое наблюдение и подслушивание. Также в Сеть были слиты разведывательные данные, полученные от других стран, что повлияло на отношения с ними.
В документах сообщалось, что Украина изо всех сил пытается обеспечить наличие войск, артиллерии и техники, что, вероятно, приведет лишь к «скромным территориальным завоеваниям», которые «далеко не соответствуют» целям Киева, пишет газета. Также была информация о шпионаже за президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов», — цитирует Зеленского собеседник издания.
Также в документах была секретная информация об Израиле, Южной Корее, Турции, ОАЭ и России. Особое внимание уделялось данным о спецоперации по защите Донбасса.
Ранее, 16 июня, было выдвинуто обвинение военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре. Он обвинялся в «хранении и передаче секретной информации о национальной обороне на платформе социальных сетей, начиная примерно с 2022 года и продолжавшейся до его ареста в апреле».
Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.
Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра возможно действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.