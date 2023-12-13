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WP узнало о ярости чиновников Белого дома из-за утечек данных Пентагона

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Руководство США «было разъярено», когда весной произошла утечка данных Пентагона. Об этом пишет The Washington Post 13 декабря, ссылаясь на американских чиновников, которые предпочли остаться анонимными.

«Мы были ошеломлены и разъярены», — поделился один из чиновников, которому пришлось отвечать на массу вопросов от СМИ по поводу утечек.

Весной, как сообщается в материале, ни Пентагон, ни Белый дом не имели представления о реальных масштабах случившегося. Тогда министр обороны США Ллойд Остин срочно собрал группу для разъяснения обстоятельств и смягчения ущерба.

«Первой задачей было просто разобраться в том, что там было <…> какая информация могла быть скомпрометирована», — рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны газете.

Позже министерство запросило у СМИ информацию об утечках, которая у них есть для того, чтобы отследить, какие именно документы оказались обнародованы.

Главную озабоченность вызвало то, как подчеркивает собеседник газеты, что некоторые публикованные материалы указывали на широкий спектр применяемых средств, с помощью которых США получает данные, включая спутниковое наблюдение и подслушивание. Также в Сеть были слиты разведывательные данные, полученные от других стран, что повлияло на отношения с ними.

В документах сообщалось, что Украина изо всех сил пытается обеспечить наличие войск, артиллерии и техники, что, вероятно, приведет лишь к «скромным территориальным завоеваниям», которые «далеко не соответствуют» целям Киева, пишет газета. Также была информация о шпионаже за президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов», — цитирует Зеленского собеседник издания.

Также в документах была секретная информация об Израиле, Южной Корее, Турции, ОАЭ и России. Особое внимание уделялось данным о спецоперации по защите Донбасса.

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Ранее, 16 июня, было выдвинуто обвинение военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре. Он обвинялся в «хранении и передаче секретной информации о национальной обороне на платформе социальных сетей, начиная примерно с 2022 года и продолжавшейся до его ареста в апреле».

Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра возможно действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

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