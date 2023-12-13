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На Алтае поджигателя дома со спящими людьми приговорили к 24 годам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд в Алтайском крае приговорил к 24 годам тюрьмы мужчину, который в начале года поджег в городе Рубцовске дом со спящими в нем людьми, что привело к гибели трех человек. Об этом в среду, 13 декабря, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

«Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а в дальнейшем — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 35-летний обвиняемый осенью 2022 года поселился в доме жительницы города, где также проживали ее мать, двое детей и знакомый семьи. При этом мужчина не работал и злоупотреблял спиртными напитками. В январе между ним и сожительницей произошла ссора, после чего он дождался, когда все уснут, и решился на поджог. Женщине удалось разбудить своих дочерей 7 и 16 лет, которые выбрались через окно, однако она и двое других жильцов дома погибли.

Отмечается, что мужчина отрицал свою вину в случившемся. Тем не менее следствие полностью опровергло его доводы, собрав доказательства его умышленных действий. Он был признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ об убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, покушении на убийство малолетних и умышленном уничтожении имущества путем поджога.

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О том, что житель Алтайского края поджег дом своей сожительницы в Рубцовске, в результате чего погибло три человека, стало известно в конце января. Тогда же уточнялось, что в здании на момент пожара находились пять человек, в том числе двое детей. В ходе тушения были обнаружены тела 36-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и их 34-летнего знакомого. Факт поджога установили прибывшие на место следователи.

16 сентября в деревне Ильжо Ленинградской области мужчина сжег дотла деревянный дом тещи из-за личной неприязни к ней. После этого поджигатель попытался сбежать, но его задержали на следующий день. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений»). Поджигатель ранее был судим за сбыт наркотиков и изнасилование.

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