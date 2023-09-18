Житель Ленинградской области сжег дом тещи из-за неприязни к ней

В деревне Ильжо Ленинградской области мужчина сжег дотла деревянный дом тещи. Об этом 18 сентября сообщил источник «Известий».

«Дом женщины сгорел полностью. По подозрению в поджоге задержан ее безработный зять. Мужчина сказал, что сжег дом тещи из-за личной неприязни», — отметил он.

Пожар произошел 16 сентября. После этого поджигатель попытался сбежать, но его задержали на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений»). Поджигатель ранее был судим за сбыт наркотиков и изнасилование.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что в Москве мужчина пытался убить возлюбленную после ссоры и поджег дверь квартиры, в которой она находилась. Женщину госпитализировали с ожогами.