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Три человека погибли в результате поджога дома на Алтае

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Житель Алтайского края поджег дом своей сожительницы, в котором находились пять человек, в том числе двое детей. Три человека погибли, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел вечером 26 января в частном доме в городе Рубцовске. В ходе тушения были обнаружены тела 36-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и их 34-летнего знакомого.

Прибывшие на место следователи установили, что пожар произошел в результате поджога. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 34-летний сожитель домовладелицы, пишет altapress.ru.

Следствие полагает, что вечером того же дня сожители поссорились. Мужчина облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся с места происшествия. Женщина заметила возгорание и спасла двух своих детей, после чего попыталась потушить огонь и вывести остальных людей, но покинуть помещение им не удалось.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд экспертиз, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

30 ноября сообщалось, что жительница Кузбасса получила 22 года колонии за поджог дома. В огне погибли 40-летний мужчина и 28-летняя женщина, еще одна женщина 55 лет была госпитализирована и погибла впоследствии.

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