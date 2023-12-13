В аэропорту Копенгагена подтвердили посадку россиянина на самолет без билета
Камеры видеонаблюдения в аэропорту Копенгагена подтвердили, что российский бизнесмен Сергей Очигава попал на самолет, летевший до Лос-Анджелеса, без билета. Об этом 13 декабря сообщили «РИА Новости» в воздушной гавани.
«Мы можем подтвердить, что на указанном рейсе находился мужчина, хотя у него не было ни билета, ни паспорта. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мы видим, что он прошел на борт без действующего билета. Аэропорт Копенгагена предоставил фото- и видеоматериалы властям, которые расследуют это дело», — говорится в сообщении.
Информация о том, что в аэропорту Лос-Анджелеса был задержан некий российский экономист, который не смог объяснить, как он оказался в стране без паспорта и билета на самолет, появилась 11 декабря. По данным американских СМИ, мужчину зовут Сергей Владимирович Очигава, он прилетел в Лос-Анджелес в начале прошлого месяца рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена.
При задержании мужчина объяснил, что не спал трое суток, а потому не совсем понимал смысл происходящего. При досмотре багажа у него помимо прочего нашлись израильское и российское внутренние «удостоверения личности».
Авиакомпания Scandinavian Airlines также подтвердила, что Очигава перелетел ее авиарейсом из Копенгагена в Лос-Анджелес без билета и паспорта.
Позднее, 12 декабря, бывший бизнес-партнер россиянина Очигавы, гражданин Франции галерист Дидье Марьен заявил «Известиям», что не хочет больше общаться с ним. Он заключил, что не хочет проблем от подобных связей.