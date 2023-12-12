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В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В аэропорту Лос-Анджелеса задержали «российского экономиста», который не смог объяснить, как он оказался в США без паспорта и билета на самолет, о чем сообщила газета Daily Mail в понедельник, 11 декабря.

Выяснилось, что мужчину зовут Сергей Владимирович Очигава. По информации газеты, он прибыл в Лос-Анджелес в начале прошлого месяца рейсом Scandinavian Airlines, следовавшим из Копенгагена. Бортпроводники не обращали внимания на Очигаву, хотя тот оказался довольно беспокойным пассажиром: постоянно менял свое место, просил двойные порции, а потом попытался съесть шоколадку, которая предназначалась для бортпроводника.

«Была одна проблема: он вообще не должен был находиться на борту. Тревога была поднята только тогда, когда сотрудники пограничной службы в Лос-Анджелесе обнаружили, что у него нет паспорта», — сказано в публикации.

Говорится, что во время допроса представителями Федерального бюро расследований (ФБР) мужчина рассказал, что имеет докторскую степень по экономике и менеджменту. Кроме того, мужчина объяснил, что не спал трое суток, а потому не совсем понимал смысл происходящего.

«Когда его спросили, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел проверку без билета», — сказано в материале.

При досмотре багажа у него нашлись израильское и российское внутренние «удостоверения личности», а также частичная фотография паспорта на мобильном телефоне.

Ранее, 20 октября, власти США обвинили военнослужащего Трэвиса Кинга, бежавшего из Южной Кореи в КНДР, в дезертирстве и других преступлениях. Отмечается, что дело против Кинга включает в себя восемь отдельных обвинений в соответствии с единым кодексом военной юстиции. Также сообщается, что мать Кинга, Клодин Гейтс, попросила в заявлении, чтобы ее сыну обеспечили презумпцию невиновности.

18 июля Кинг, будучи в составе туристической группы, осматривал общую охранную зону в Пханмунджоме и перешел на территорию КНДР между комнатой корейско-американского контакта по военным каналам и комнатой отдыха патрулей, которые находятся на демаркационной линии. Он был задержан военнослужащими Корейской народной армии.

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