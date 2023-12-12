Авиакомпания SAS подтвердила ситуацию с бизнесменом Очигавой

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) 12 декабря подтвердила «Известиям» ситуацию с российским бизнесменом Сергеем Очигавой, задержанном в аэропорту Лос-Анджелеса без паспорта и билета на самолет.

«Мы подтверждаем, что произошла ситуация с пассажиром, вылетавшим из Копенгагена в США рейсом авиакомпании SAS. Данный вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов власти как в США, так и в Дании, но мы не можем давать какие-либо дополнительные комментарии», — ответила пресс-служба.

Информация о том, что в аэропорту Лос-Анджелеса был задержан некий российский экономист, который не смог объяснить, как он оказался в стране без паспорта и билета на самолет, появилась 11 декабря. По данным американских СМИ, мужчину зовут Сергей Владимирович Очигава, он прилетел в Лос-Анджелес в начале прошлого месяца рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена.

При задержании мужчина объяснил, что не спал трое суток, а потому не совсем понимал смысл происходящего. При досмотре багажа у него помимо прочего нашлись израильское и российское внутренние «удостоверения личности».

Позднее, 12 декабря, бывший бизнес-партнер россиянина Очигавы, гражданин Франции галерист Дидье Марьен заявил «Известиям», что не хочет больше общаться с ним. Он заключил, что не хочет проблем от подобных связей.