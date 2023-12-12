Бывший бизнес-партнер Сергея Очигавы заявил о нежелании общаться с ним

Бывший бизнес-партнер россиянина Сергея Очигавы, задержанного в аэропорту Лос-Анджелеса без паспорта и билета на самолет, — гражданин Франции галерист Дидье Марьен — заявил 12 декабря «Известиям», что не хочет больше общаться с ним.

По данным «Известий», некоторое время назад мужчины были партнерами в бизнесе, однако француз отверг данную информацию. Кроме того, Марьен пояснил журналисту, что не знал об аресте Очигавы и о его нахождении в американской тюрьме.

«Я виделся с Сергеем летом в Париже, заплатил за него, но он даже не поблагодарил меня, не сказал спасибо», — подчеркнул галерист.

Он заключил, что не хочет проблем и не собирается общаться с Очигавой.

Информация о том, что в аэропорту Лос-Анджелеса задержали «российского экономиста», который не смог объяснить, как он оказался в США без паспорта и билета на самолет, появилась 11 декабря. По данным Daily Mail, мужчину зовут Сергей Владимирович Очигава, он прилетел в Лос-Анджелес в начале прошлого месяца рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена.

Во время допроса представителями Федерального бюро расследований (ФБР) мужчина рассказал, что имеет докторскую степень по экономике и менеджменту. Пассажир не помнил обстоятельства прохода таможни в Копенгагене.

Кроме того, мужчина объяснил, что не спал трое суток, а потому не совсем понимал смысл происходящего. При досмотре багажа у него нашлись израильское и российское внутренние «удостоверения личности», а также частичная фотография паспорта на смартфоне.