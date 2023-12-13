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Помогший попавшему в яму с кипятком в Юже школьник пытался огородить ее палкой

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Фото: СК РФ
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Школьник в Юже Ивановской области, который одним из первых пришел на помощь ученикам, провалившимся в яму с кипятком, сначала даже не понял, что яма заполнена горячей водой и почему попавшие в западню кричат. Об этом ученик рассказал 13 декабря «Известиям».

По словам учащегося Ивана Морозова, когда он увидел, что один из мальчиков валится в яму, он сразу же начал помогать ему выбираться.

«Сказал ему сесть в снег, чтоб ноги охладить. Потом постоял с ним, пошел в школу и сказал о яме. Мальчик пошел в другую сторону. После этого приехала служба, начали раскопки производить. Лужу почти не было видно. Я пытался палкой закрыть яму», — сообщил он.

Также одной из пострадавших является дочь учительницы русского языка Дарьи Красниковой. По словам педагога, сама она находится сейчас на больничном, но в злополучный день решила проводить дочь до школы на машине.

«Через секунды она вернулась в машину с криком, звала на помощь. Потом увидела, что еще один ребенок провалился. Пришел еще один папа, мы начали ребенка снегом заливать», — рассказала учитель.

Как отметил глава Южского муниципального района Владимира Оврашко, компания, отвечающая за ремонт теплотрассы, работает с 2021 года и в целом делает работу добросовестно, никаких долгов за ней не числится. Однако последняя авария показала, что внимания к обновлению сети требуется уделять больше.

ЧП на теплотрассе: школьники провалились в яму с кипятком
Дети смогли выбраться сами, их жизни ничто не угрожает

Пятеро школьников пострадали при падении в яму с кипятком в Юже 12 декабря. На улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. Одному ребенку оказали амбулаторную помощь, еще четверых эвакуировали в областную детскую клиническую больницу Ивановской области.

Специалисты федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что состояние двоих из пострадавших детей оценивается как средней тяжести.

Как рассказала «Известиям» мать одного из детей, которые провалились в яму с кипятком, на теплотрассе в течение долгого срока не проводилось должного ремонта. Позже отец девочки, также попавшей в яму, назвал отношение местных властей к городским проблемам халатным. Он рассказал, что отвозил своего ребенка в школу и высадил у пешеходного перехода, а через пару минут девочка позвонила ему, говоря сквозь слезы.

По факту инцидента следственными органами следственного управления СК РФ по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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