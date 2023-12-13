DR: соглашение РФ и Фарер о рыболовстве ставит Копенгаген в глупое положение

В Дании раскритиковали соглашение о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами. Об этом 11 декабря рассказало Danmarks Radio.

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль назвал глупой ситуацией то, что Дания соблюдает экономические санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России, в то время как подконтрольная ей территория продолжает сотрудничество.

«Еще несколько лет назад никто из нас не интересовался соглашениями о рыболовстве. Но теперь у нас есть <военная операция> на Украине и пакет всеобъемлющих санкций против России, поэтому эта тема внезапно становится очень чувствительной», — заявил эксперт.

Заключенное в 1977 году соглашение разрешило фарерским судам ловить треску в Баренцевом море, а российским — в водах Фарерских островов. Также российским рыбакам можно заходить в фарерские порты для перегрузки рыбы. В настоящий момент соглашение продлено с некоторыми ограничениями — российским рыбакам запретили ловить треску в разделенном с Великобританией районе и ремонтировать корабли в портах.

Фарерские острова являются подконтрольной Дании территорией, но ведут самостоятельную политику. Они приняли санкционную политику Евросоюза, но исключили из-под них торговые отношения с Россией.

По словам Сплидсбоэля, возможность российских судов заходить в фарерские порты угрожает безопасности Дании, так как позволяет осуществлять шпионскую деятельность и следить за военными кораблями, заходящими в воды Фарер.

Ранее, 8 декабря, глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страны ЕС подготовили 12-й пакет антироссийских санкций, который, по его словам, содержит запрет на импорт алмазов из России. Он отметил, что работа по включению алмазов из России в санкционные ограничения велась в ЕС несколько месяцев, после чего удалось выработать общее соглашение.

В то же время агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС тема неработающих антироссийских санкций считается табуированной. Он выразил мнение, что если кто-то в европейских странах попытается поднять данный вопрос или намекнуть о неэффективности санкций, то его тут же упрекнут в политической некорректности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Предыдущий, 11-й пакет ЕС утвердил в июне. Он ввел ограничительные меры против 87 компаний и запретил поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.