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Цена нефти Brent на бирже Ice упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня

Цена нефти марки Brent упала до 73 долларов за баррель впервые с 28 июня
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже Ice Futures опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня и составляет $72,94, согласно данным торгов по состоянию на 22:00 (мск).

Цена Brent снижалась с 20:50 (мск) на 4,14%, а к 21:15 (мск) фьючерс немного замедлил падение, остановившись на показателе $72,99 (–4,1%).

При этом фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе снижался активнее, на 4,85%, и достиг отметки в $68,3 за баррель.

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7 декабря торги на лондонской бирже показали падение нефти Brent ниже $74 впервые с 29 июня. Январские фьючерсы на WTI тогда дешевели на 0,46%, до $69,06.

В тот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» заявил, что стоимость нефти марки Brent в ближайшие дни может опуститься до $70 за баррель.

5 декабря сообщалось, что Россия с января 2024 года намерена увеличить сокращение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.

1 декабря Bloomberg заявило, что решение о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье. По данным аналитиков финансового конгломерата Morgan Stanley, переговоры по вопросу сокращения добычи заняли много времени, что говорит об ограниченном обязательстве по его реализации.

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