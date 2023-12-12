СМИ сообщили о внутриполитическом кризисе в Кабо-Верде из-за визита Зеленского

Состоявшаяся 10 декабря встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улиссеша Коррейи и Силвы вызвала недовольство президента островного государства Жозе Марии Невеша и спровоцировала внутриполитический кризис. Об этом 11 декабря сообщила радиостанция RFI.

«Со совей стороны, я глубоко удивлен этой встрече, <…> я приму любые меры, которые будут целесообразны», — цитирует радиостанция президента Кабо-Верде.

10 декабря премьер-министр Кабо-Верде встретил в аэропорту на острове Сал президента Украины, который сделал двухчасовую остановку на архипелаге по пути в Латинскую Америку. На следующий день президент островного государства сообщил, что он не был поставлен в известность о состоявшейся встрече.

Сообщается, что Невеш раскритиковал премьер-министра Кабо-Верде и обратил внимание на борьбу за лидерство в стране. Кроме того, президент республики обвинил правительство в «институциональной нелояльности» во внешнеполитических вопросах.

Премьер островного государства, в свою очередь, заявил, что не освещает отношения правительства и президента республики ни в СМИ, ни в социальных сетях.

11 декабря бразильская газета O Globo сообщила, что Зеленский 7 декабря хотел встретиться с президентом Бразилии Лула да Силвой во время своей пересадки на пути в Аргентину. Однако бразильский лидер отказал своему украинскому коллеге во встрече.