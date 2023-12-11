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Бразильские СМИ заявили об отказе президента страны встретиться с Зеленским

O Globo: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ
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Фото: ТАСС/IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Президент Украины Владимир Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии 7 декабря, но получил отказ, сообщает бразильская газета O Globo 11 декабря.

«Владимир Зеленский попросил, чтобы [президент Бразилии] Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию [президента Аргентины] Хавьера Милея в Аргентину. Лула ему отказал», — пишет издание.

Сообщается, что просьба поступила в последний момент, в четверг, 7 декабря, когда президент Бразилии участвовал в саммите Меркосур. Кроме того, время и обстоятельства встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа для дозаправки своего самолета. Он приземлился в Бразилии в субботу вечером и вылетел через два часа.

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10 декабря аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд рассказал, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать Зеленского и выступать против России. Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки и, в частности, на Аргентине.

Ранее, 8 декабря, газета Financial Times написала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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