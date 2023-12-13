Объято место: советское искусство закрепилось на Патриарших прудах

В самом дорогом районе Москвы 12 декабря открылась галерея, посвященная советскому искусству. В пространстве pop/off/art 2.0 на Патриарших прудах будут демонстрировать работы Юрия Злотникова, Михаила Рогинского и других классиков нонконформизма. Основной мотив первого проекта — «Жизнь плотская». «Известия» в числе первых увидели новое пространство и узнали выставочные планы.

Миссия просвещения

При входе в новую галерею ощущается ненавязчивый запах свежей краски, масла на холстах и кофе, контрастирующий не только с морозным воздухом с улицы. Несмотря на расположение, аромата гламура здесь не чувствуется.

По словам директора пространства Анастасии Котельниковой, это место вовсе не должно быть модным. Оно призвано объединить исследовательскую деятельность команды и творчество отечественных художников второй половины ХХ века. Уже сейчас зритель может увидеть работы Алексея Григорьева, Юрия Злотникова, Андрея Красулина, Николая Силиса и других. Все — продаются. Диапазон цен широк: от 80 тыс. рублей (Николай Касаткин, «Обнаженная») до €60 тыс. (Иван Чуйков, «На берегу»). Валюты разные, потому что галерея работает с художниками и наследием, в том числе, и вне России.

Основатель галерей pop/off/art Сергей Попов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы ведем архивную деятельность, ищем материалы, реставрируем вещи, находим новые и неожиданные работы. Наше большое пространство на «Винзаводе» мы посвящаем задаче показать художников, которые сегодня делают новые высказывания. А тут у нас попытка сделать некое художественное исследование. Перед нами стоит миссия просвещения, — отметила Анастасия Котельникова в беседе с «Известиями».

Как рассказал основатель обеих галерей pop/off/art Сергей Попов, лакомый кусочек на Патриарших прудах арендуется, как и пространство на «Винзаводе», однако цену вопроса, по условиям контракта, раскрыть он не может. Можно догадаться, что она немалая. Растут и затраты на организацию выставок. И всё же это не остановило команду от открытия второй галереи.

Анатомия и пластичность

Тема и основной мотив первого проекта в новом пространстве — «Жизнь плотская» — анатомия, пластика и тело как объект искусства. В зависимости от подхода, будь то графика, живопись или скульптура, оно трансформируется и предстает перед зрителем по-разному, иллюстрируя вариативность как метода изображения тела, так и фигуры человека в принципе.

— Здесь зритель начнет вникать, каким разным бывает современное искусство. А если человек уже знает авторов, бывал на их персональных выставках, то он найдет для себя работы знакомых художников в новом ракурсе. Например, работа Злотникова, представленная у нас, абсолютно не вписывается в его концепцию и очень радикально отличается от Злотникова вообще. Это стандартная зарисовка обнаженной фигуры, но фигура здесь совсем не главное: художник преследует пластику линий и форм в пространстве , — сказала «Известиям» Анастасия Котельникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Примечательно, что в экспозицию вошло больше изображений женских тел, нежели мужских. Директор пространства объяснила это тем, что работ, посвященных красоте мужской фигуры и которые были бы адекватны общему посылу выставочного проекта, нашлось немного. Впрочем, с новым законодательством это, возможно, и плюс экспозиции. К тому же публика «Винзавода» отличается от той, что с завидной регулярностью посещает заведения в районе новой галереи: тема обнаженного тела наверняка привлечет платежеспособную аудиторию, обитающую на Патриках, и даст золотой старт площадке. Но очевидно, что в последнее время тема анатомии и сексуальности активно муссируется среди современных художников.

— Телесность как антитеза духовности вышла на первые позиции в сфере художественно-эстетического опыта ещё во второй половине ХХ века. В турбулентные времена вымещение сексуальной энергии — один из свойственных человеку тактик проживания стрессовых ситуаций , — поделилась мнением с «Известиями» автор Тelegram-канала «Арт-консультант», доцент культурологии Екатерина Карцева.

Как выяснили «Известия», в pop/off/art 2.0 будет демонстрироваться около пяти выставок в год.

— Наследие классиков начнет выезжать сюда всё больше и больше. А в пространстве на «Винзаводе» мы будем фокусироваться на XXI веке , — поделился планами с «Известиями» Сергей Попов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков