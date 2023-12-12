Эксперты оценили возможное создание в РФ аналога социальной сети Linkedin

В России давно назрела потребность в аналоге американской социальной сети Linkedin, запрещенной на территории страны. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил генеральный директор платформы корпоративного обучения Skill Cup Роман Мандрик.

Ранее в этот день «Коммерсант» писал, что сервис для поиска работы HeadHunter тестирует социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения. Издание обратило внимание, что ООО «Хэдхантер» (головное юрлицо сервиса HeadHunter) 9 ноября зарегистрировало домен setka.ru. Судя по содержанию сайта, компания намерена запустить новую социальную сеть для «профессионалов из различных индустрий».

«Думаю, это отличная инициатива — такой профессиональной социальной сети в России действительно не хватает. Многие пользуются Linkedin через vpn-сервисы, это неудобно, вдобавок сама платформа слишком коммерциализирована и превратилась в спам-машину, где все друг другу что-то продают. Если получится сделать социальную сеть, где будут представлены профессионалы и удастся избежать назойливых атак с целью продажи себя, этот проект будет очень востребован», — заявил Мандрик.

По его словам, у среднего и крупного бизнеса в России растет спрос не только на кадры, но и на независимую экспертизу опытных профессионалов в разных сферах.

«Искать таких специалистов через Linkedin трудно из-за vpn, неудобной системы фильтров и информационного шума, а на других «работных» сайтах или ресурсах вроде Profi.ru в основном представлена другая аудитория. Потребность в таком проекте, как российский Linkedin, назрела уже давно, и ниша качественной площадки кандидатов и независимых профессионалов пока никем не занята. Учитывая технические возможности и опыт команды Headhunter, у проекта однозначно хорошие перспективы», — добавил он.

Как отметила генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян, сегодня российское деловое сообщество в основном сосредоточено в групповых чатах в мессенджерах. В частности, Telegram к моменту запрета международных социальных сетей в России нарастил достаточный функционал, чтобы их полноценно заменить.

«Поэтому новая социальная сеть, чтобы привлечь аудиторию, должна будет сделать ей некое уникальное предложение. Более того, это должно быть очень удачное сочетание полезного функционала, удобства использования и узнаваемости на рынке. Прошлые попытки создания цифровых платформ для делового сообщества такого предложения сделать не смогли», — считает она.

В 2016 году Роскомнадзор внес профессиональную социальную сеть Linkedin в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В ведомстве утверждали, что соцсеть собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся пользователями сети, без их согласия.

В апреле 2023 года российский разработчик офисных программ «Мойофис» представил аналог корпоративной платформы Microsoft Teams, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Отмечалось, что сервисная платформа Squadus не имеет ограничений по количеству сотрудников, которые могут ей пользоваться. В Squadus есть возможность организации видео-конференц-связи, а также встроенный мессенджер, сервис для просмотра документов и поиска. В платформу встроен бот SDK, позволяющий создавать интеллектуальных ботов и управлять ими внутри IT-системы организации.