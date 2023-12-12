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Bloomberg узнало о схеме ЕС по использованию замороженных активов РФ

Bloomberg: ЕС разработал схему передачи замороженных активов России Украине
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Евросоюз разработал схему передачи Украине доходов от использования замороженных активов России. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект.

Схема подразумевает несколько этапов реализации. На первом ЕС должен будет определить, какие российские замороженные активы могут быть использованы, на втором обозначаются действия, которые должны предпринять депозитарии.

В дальнейшем, после вычета расходов и национальных налогов, чистая прибыль от использования российских активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

«Согласно документу, основываясь на текущих предположениях по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы (от использования активов РФ. — Ред.) могут достичь €15 млрд в течение следующих четырех лет», — сообщает Bloomberg.

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6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе, это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

8 ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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