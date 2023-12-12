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Политолог указал на признание Киевом проваленного контрнаступления ВСУ

Перенджиев: Киев пытается оправдаться перед США за проваленное наступление ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины не оправдало ожиданий Киева, а признание этого факта украинскими властями говорит об ухудшающемся с каждым днем положении. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что надежды, возлагаемые Киевом на летнее контрнаступление, не оправдались. Кроме того, он признал тяжелое положение на фронте.

«Это говорит о том, что даже уже на Украине не желают врать о том, что происходит. То есть они говорят правду о результатах так называемого контрнаступления и что положение только ухудшается», — отметил Перенджиев.

По его мнению, также украинское руководство таким образом пытается сказать, что вина за провал ВСУ на фронте не только на них, но и на Западе.

«В этих заявлениях, наверное, надо еще увидеть слезы, чтобы Запад еще раз проявил участие, выразил свою поддержку, но этого не происходит», — добавил политолог.

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В начале декабря американская газета The Washington Post заявила, что причинами провала контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Издание отметило, что руководство Киева колебалось и откладывало начало контрнаступления ВСУ, в то время как в администрации президента США Джо Байдена выступали с призывами с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как 8 к 1. Он также указал на отсутствие каких-либо результатов у Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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