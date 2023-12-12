«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — отметил Данилов.

По его словам, ситуация на фронте очень сложная. Данилов подчеркнул, что старые военные учебники, в том числе натовские, нужно отправить обратно в архивы.

Он рассказал, что на Украине снова появился акцент на укрепление оборонительных линий на зиму.

Ранее, 11 декабря, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил,что ВСУ могут применить химическое и биологическое оружие из-за провала контрнаступления. По информации Минобороны, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

До этого, 4 декабря, американская газета The Washington Post заявила, что причинами провала контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Он отметил, что руководство Киева колебалось и откладывало начало контрнаступления ВСУ, в то время как в администрации американского президента Джо Байдена выступали с призывами с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он также указал на отсутствие каких-либо результатов у Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.