Политолог назвал ожидаемым вынесение вотума недоверия польскому премьеру Моравецкому

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» 11 декабря прокомментировал решение сейма (нижней палаты парламента) Польши вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. По словам политолога, вероятнее всего, вскоре будет избрано новое правительство во главе с лидером польской оппозиции Дональдом Туском.

«Ожидаемое событие, потому что [президент Польши] Анджей Дуда специально технически затягивал создание нового правительства с новыми кадрами после парламентских выборов. Воспользовавшись юридической казуистикой, господин Моравецкий на время сохранил за собой пост главы польского правительства, поэтому этой политической инсинуации наступает логический конец, и в Польше будет избрано новое правительство, скорее всего, во главе с Дональдом Туском», — считает политолог.

По его словам, подобное поведение польских властей, связанное с созданием искусственных проблем для того, чтобы было сформировано новое правительство, лишь вредит их электоральным позициям среди общества.

Ранее в этот день стало известно, что за вотум доверия правительству Моравецкого выступил 190 законодатель, против — 266. На данный момент Моравецкий остается техническим премьер-министром, пока в Польше не появится новое правительство.

В октябре в Польше парламентские выборы выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавляет правительство республики с 2017 года. Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство.

Шаг Дуды по предоставлению мандата на формирование правительства Моравецкому многие эксперты в беседе с «Известиями» сочли попыткой главы государства отсрочить неизбежный приход к власти лидера польской оппозиции Дональда Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.