Прокат в США возглавила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

Анимационный фильм «Мальчик и птица» (он же «Как поживаете?») японского режиссера Хаяо Миядзаки заработал $12,8 млн в американском прокате за первые выходные. Работа стала первым оригинальным аниме-проектом, ставшим лидером по кассовым сборам в США, сообщил 11 декабря телеканал NBC News.

Анимационный фильм демонстрируется в кинотеатрах IMAX и других кинотеатрах премиум-класса, что увеличило рекордные доходы и помогло занять первое место. Кроме того, на широкий экран пока не вышли картины «Вонка» и «Аквамен и затерянное королевство».

Миядзаки представил зрителям свою первую работу после десятилетнего перерыва. В 2013 году он объявил, что уходит на пенсию.

На втором месте рейтинга проката оказались «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» производства Lionsgate. Картина за выходные собрала $9,4 млн. Третью позицию заняла «Годзилла минус один» компании Toho International. За выходные фильм собрал $8,3 млн.

В сентябре обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев отметил, что новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — это самый долгожданный и интригующий анимационный релиз этого года, По его мнению, несмотря на то что Миядзаки говорит, что это его последняя картина, всё будет зависеть от здоровья режиссера, потому что он уже не первый раз торжественно прощается со зрителем.

О том, что в Японии вышел в прокат первый за 10 лет аниме-фильм Миядзаки «Как поживаете?», сообщалось в июле. 124-минутная картина рассказывает о мальчике, потерявшем мать во время пожара во Второй мировой войне. Название ленты отсылает к названию романа писателя Ёсино Гэндзабуро, который читает главный герой.