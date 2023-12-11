Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ рассказали о переговорах с представителем ХАМАС
Мир
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Общество
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом
Мир
В Польше прием Путина в ОАЭ назвали подтверждением отсутствия изоляции Москвы
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Мир
Прокат в США возглавила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»
Общество
Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО
Мир
Россиянину Тордену продлили срок заключения под стражей в Финляндии
Политика
В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС
Мир
В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Общество
Гендиректор РФПИ указал на подтвержденную эффективность вакцины «Спутник Лайт»
Мир
Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления
Мир
На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
В Британии пообещали сохранить санкции против РФ после конфликта на Украине

Прокат в США возглавила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

NBC: в американском прокате лидирует новая работа Миядзаки «Мальчик и птица»
0
Фото: Studio Ghibli
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анимационный фильм «Мальчик и птица» (он же «Как поживаете?») японского режиссера Хаяо Миядзаки заработал $12,8 млн в американском прокате за первые выходные. Работа стала первым оригинальным аниме-проектом, ставшим лидером по кассовым сборам в США, сообщил 11 декабря телеканал NBC News.

Анимационный фильм демонстрируется в кинотеатрах IMAX и других кинотеатрах премиум-класса, что увеличило рекордные доходы и помогло занять первое место. Кроме того, на широкий экран пока не вышли картины «Вонка» и «Аквамен и затерянное королевство».

Миядзаки представил зрителям свою первую работу после десятилетнего перерыва. В 2013 году он объявил, что уходит на пенсию.

На втором месте рейтинга проката оказались «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» производства Lionsgate. Картина за выходные собрала $9,4 млн. Третью позицию заняла «Годзилла минус один» компании Toho International. За выходные фильм собрал $8,3 млн.

Унесенный ветрами: как смотреть новый фильм Миядзаки
Долгожданный «Мальчик и птица» все без исключения признали шедевром, но в нем легко запутаться

В сентябре обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев отметил, что новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — это самый долгожданный и интригующий анимационный релиз этого года, По его мнению, несмотря на то что Миядзаки говорит, что это его последняя картина, всё будет зависеть от здоровья режиссера, потому что он уже не первый раз торжественно прощается со зрителем.

О том, что в Японии вышел в прокат первый за 10 лет аниме-фильм Миядзаки «Как поживаете?», сообщалось в июле. 124-минутная картина рассказывает о мальчике, потерявшем мать во время пожара во Второй мировой войне. Название ленты отсылает к названию романа писателя Ёсино Гэндзабуро, который читает главный герой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023