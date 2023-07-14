В Японии вышел первый за десять лет аниме-фильм Хаяо Миядзаки

Первый за десять лет аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» вышел в прокат в Японии. Об этом 14 июля сообщило агентство Kyodo.

124-минутная картина рассказывает о мальчике, потерявшего мать во время пожара во Второй мировой войне. Название ленты отсылает к названию романа писателя Ёсино Гэндзабуро, который читает главный герой.

Студия Ghibli не стала никаких рекламировать картину, ограничившись публикацией постера. Фильм вышел в традиционном формате и в IMAX.

Предыдущим полнометражным проектом 82-летнего Миядзаки стал аниме-фильм «Ветер крепчает», выпущенный в 2013 году. После этого режиссер объявил, что завершает карьеру, но в 2016-м начал работу над «Как поживаете?».

Миядзаки является обладателем «Оскара» за мультфильм «Унесенные призраками». Также различные награды выигрывали его аниме «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из долины ветров».

Ранее, 20 июня, было объявлено, что российская компания «Русский репортаж» приобрела права на показ «Как поживаете?» в России.

25 мая сообщалось, что анимационные фильмы Миядзаки будут недоступны в онлайн-кинотеатрах в РФ с 1 июня. Российский дистрибьютор мультфильмов не смог продлить права на показ.