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В 2023 году поставки АК-12 выросли почти вдвое

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В 2023 году поставки автомата АК-12 «Калашников» выросли почти вдвое. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба концерна.

Как отменчается, в ноябре этого года «Калашников» завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта.

«Концерн «Калашников» выполнил отгрузку партии автоматов АК-12 в рамках дополнительного контракта с заказчиком. В целом обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 концерн «Калашников» исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в два раза», — говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.

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Ранее, 8 декабря, в концерне сообщили, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева приняты на вооружение в российские органы внутренних дел. До этого автоматы АК-12 и АК-15 были приняты на вооружение Российской армии, а пистолеты МПЛ и МПЛ1 находятся на вооружении Росгвардии.

В тот же день стало известно, что концерн начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в Вооруженные силы России. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих.

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