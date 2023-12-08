«Калашников» сообщил о принятии на вооружение МВД РФ автоматов АК-12 и АК-15

Автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева приняты на вооружение в российские органы внутренних дел. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«5,45-мм автомат Калашникова АК-12, 7,62-мм автомат Калашникова АК-15, 9-мм модульный пистолет Лебедева (индекс МПЛ) и 9-мм модульный пистолет Лебедева для выполнения специальных задач (индекс МПЛ1) приняты на вооружение органами внутренних дел Российской Федерации», — отмечено в сообщении в Telegram-канале.

Концерн отметил, что соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и является важным событием для предприятия.

«В первую очередь оно свидетельствует о высоком доверии к нашим изделиям со стороны государства. Во-вторых, концерн получает возможность участвовать во всех госконтрактах органов внутренних дел», — заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

До этого автоматы АК-12 и АК-15 были приняты на вооружение Российской армии, а пистолеты МПЛ и МПЛ1 находятся на вооружении Росгвардии.

Ранее в этот день оружейный концерн «Калашников» также сообщил о начале поставок в Вооруженные силы (ВС) России комплектов боевого снаряжения «Стрелок» — амуниции с комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих. Разработчики анонсировали «Стрелок» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». До конца года заказчику поставят 25 тыс. комплектов нового боевого снаряжения.

До этого, в марте, «Калашников» сообщал, что начал поставки модульного пистолета Лебедева в российскую армию, оружие проходило испытания в войсках. Отмечалось, что пистолет Лебедева — новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки концерна. Впервые он была представлен на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил орденом «За военные заслуги» ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, разработавшего линейку указанных пистолетов. Отмечалось, что пистолеты успешно прошли государственные испытания, были приняты на вооружение и включены в гособоронзаказ.