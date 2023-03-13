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Концерн «Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева

Глава концерна «Калашников» Лушников: начались поставки модульного пистолета Лебедева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Концерн «Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева (МПЛ), оружие проходит испытания в войсках. Заявление об этом в понедельник, 13 марта, сделал президент компании Алан Лушников в преддверии выставки «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

По словам Лушникова, в нынешней экспозиции «Экспотехностража» будет сделан акцент на модульный пистолет Лебедева. В этом году началось его производство, а также осуществление первых серийных поставок. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания, отметил он.

Помимо линейки МПЛ в сегменте боевого стрелкового оружия участникам и гостям форума будут представлены автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая успешно выдержала государственные испытания.

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Пистолет Лебедева — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова». Впервые его представили на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ. Пистолеты МПЛ и МПЛ1 предназначены для применения боеприпасов 9х19 мм, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Они оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин наградил орденом «За военные заслуги» ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, разработавшего линейку пистолетов Лебедева. Отмечается, что пистолеты успешно прошли государственные испытания, были приняты на вооружение и включены в гособоронзаказ.

Ранее, в октябре, МВД России приняло на вооружение ПЛК. Как сообщил «Известиям» источник в силовых структурах, компактный пистолет должен постепенно заменить «морально устаревший ПМ советской разработки».

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