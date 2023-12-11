Нападавшего на прохожих в Уфе мужчину арестовали до 8 февраля

Суд в Башкирии арестовал мужчину, который нападал на прохожих в Уфе и убил пенсионерку. Он пробудет в следственном изоляторе до 8 февраля. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Задержанный рассказал журналистам, что во время нападения у него в руках был не кастет, а маленький нож. По словам мужчины, он напал на пенсионерку, так как принял ее за наркомана.

«Я думал, что это молодой человек, наркоман, а оказалась бабушка. Очень раскаиваюсь в содеянном, вину полностью признаю», — сказал он.

9 декабря сообщалось, что в полицию Уфы обратились граждане с сообщением о том, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся.

В одном из таких случаев мужчина ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, после этого женщина скончалась в больнице от полученных травм. В настоящее время в отношении нападавшего возбужден ряд уголовных дел. Позже мужчину задержали.