В Уфе мужчина до смерти избил пенсионерку кастетом по голове и скрылся

В Уфе разыскивают мужчину, нападающего на людей около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. Одна из жертв нападения скончалась от полученных травм, об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Уфе 9 декабря.

«МВД по Республике Башкортостан и управлением МВД России по городу Уфе проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе, в полицию Уфы несколько раз обратились горожане с сообщением о том, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся. В одном из таких случаев мужчина ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, после этого женщина скончалась в больнице от полученных травм. В настоящее время в отношении нападавшего возбужден ряд уголовных дел.

В полиции изучили записи камер наблюдения. Предполагается, что подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.

В МВД сообщили о приметах преступника: на вид около 18–20 лет, худощавого телосложения, был одет в красную шапку, темно-синюю куртку ниже пояса с капюшоном, черные болоньевые штаны и кроссовки светлого цвета. На лице была белая медицинская маска.

Полиция просит россиян сообщать любую информацию о подозреваемом в МВД.

7 декабря неизвестные напали на перевозчика денег и отстрелили ему ухо на юге Москвы. Отмечается, что злоумышленники на легковом автомобиле заблокировали движение машины курьера, после чего несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия в сторону водителя и скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что преступники отобрали у пострадавшего сумку с деньгами.